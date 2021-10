Amianto sparso sul territorio comunale, scatta l'operazione bonifica per eliminare rifiuti pericolosi per l'ambiente e la salute pubblica. Questa la decisione assunta dall'ufficio ambiente del Comune, a seguito di un'attenta ricognizione che ha portato al rinvenimento di immondizia composta di materiali in amianto, abbandonati in improvvisate discariche.

I siti sono: Via Melegranate, dove è presente un serbatoio in eternit; Via Aldo Moro, presso il deposito comunale, dove sono state ritrovate onduline e parti di onduline in eternit; Via Santa Colomba, dove sono stati gettati via sacchi neri contenenti Rca (rifiuti contenenti amianto); Via delle Cinque Strade, dove è stata buttata una canna fumaria in eternit; Via Magliano, dove sono state ritrovate circa 20 onduline in eternit; Via del Confine, ancora 6 onduline in eternit; Via Seritico, altro vecchio serbatoio in eternit.

In totale, da stime effettuate, si tratta di materiali che hanno un peso di oltre 1.400 chilogrammi. Ritenuto quindi di dover effettuare con urgenza i necessari interventi di rimozione dei suddetti rifiuti, l'ufficio ambiente ha incaricato la ditta "Sinergie ecologiche srl" per la rimozione del materiale indicato, con una spesa che sfiora i 9mila euro totali. Per l'ennesima volta la comunità si fa carico dello scorretto comportamento di chi non ha il minimo rispetto per l'ambiente.