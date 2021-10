I modelli F24 e i bollettini della tassa sui rifiuti 2021 (Tari) continuano a non essere recapitati a molte famiglie di Ferentino, così la prima delle quattro scadenze slitta di nuovo. E' un mistero la vicenda ed in tanti si chiedono da chi dipenda, dal concessionario Tre Esse Italia o da Poste italiane?

La prima scadenza, come la rata unica, erano fissate al 30 settembre 2021, poi sono state prorogate al 2 novembre e ieri dal Comune è stato diffuso l'avviso del nuovo slittamento al 15 novembre 2021, mentre restano invariate le restanti scadenze al 30 novembre 2021, 31 gennaio e 31 marzo 2022. L'amministrazione Pompeo ha quindi assunto la nuova decisione sia per andare incontro alle esigenze dell'utenza, che ha segnalato ritardi nella corresponsione degli avvisi di pagamento da parte della società concessionaria, sia per evitare assembramenti agli sportelli per la richiesta dei modelli F24.

Per queste ragioni l'iniziale data di scadenza è stata ulteriormente posticipata al 15 novembre 2021. Il Comune invita «tutti i contribuenti che non hanno ricevuto l'avviso nel proprio domicilio, a richiederne copia recandosi all'ufficio della Tre Esse Italia Srl in viale Guglielmo Marconi 17, nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 14 alle 18 e il sabato mattina dalle 9 alle 12.

In alternativa è possibile richiedere copia dell'avviso di versamento e dei relativi modelli di pagamento, inviando via email una richiesta corredata del documento di riconoscimento dell'intestatario dell'utenza Tari, all'indirizzo di posta elettronica ferentino@treesseitalia.it, oppure registrandosi al sito https://sportellotel.servizienti.it/Ferentino è possibile consultare la propria posizione Tari e scaricare l'avviso con i modelli di versamento».