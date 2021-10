Nell'aula della Corte d'assise, gremita come non mai, ha preso il via l'udienza preliminare sul caso Acea Ato 5. L'udienza è stata dedicata alla richiesta di costituzione di parte civile dell'Ato, degli 86 comuni facenti parte dell'autorità d'ambito, di alcune associazioni nonché di un gruppo di utenti. Sono nove le persone, tra i vertici della multinazionale, revisori dei conti, componenti del collegio sindacale e dirigenti della Sto, nel periodo dal 2014 al 2017, messi sotto accusa dalla procura di Frosinone.

Sono contestati i reati di falso in bilancio a carico di Acea Ato-5, frode nelle pubbliche forniture, ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'autorità di pubblica vigilanza, peculato per il fondo vincolato per la depurazione, turbata libertà nella scelta del contraente per l'affidamento degli incarichi di progettazione, collaudo, nonché reati tributari sulle imposte dei redditi 2014-2017.