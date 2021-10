Paliano piange il suo ex sindaco Armenio Giordani. Una lunga malattia ha strappato alla vita l'ex storico primo cittadino e consigliere provinciale. Una triste notizia che ha iniziato a circolare dalla serata di ieri, martedì 26 ottobre. Tanti i messaggi di cordoglio che appaiono sui social, come quello dell'attuale sindaco di Paliano, Domenico Alfieri, che ha lasciato a Facebook le sue parole di dolore.

Il post di Alfieri

"Sconforto e tristezza sono i sentimenti che provo in questo momento. La scomparsa di Armenio è un incolmabile perdita per tutta la nostra Città e Comunità. Quando tanti anni fa mi affacciai alla politica e mi iscrissi per la prima volta al Partito, Armenio rappresentava per noi giovani il modello di Amministratore da seguire, onesto, capace e trasparente come ha dimostrato nel suo lungo percorso politico che lo portò a diventare per un decennio Sindaco di Paliano. Le divergenze politiche che in seguito ci furono tra noi non hanno mai intaccato il rispetto reciproco e la stima profonda che nutrivo nei suoi confronti. Armenio era una persona per bene che ha dedicato gran parte della sua vita alla nostra Città. A nome mio e di tutta l'Amministrazione Comunale porgo sentite condoglianze a tutti i suoi Cari. Riposa in pace".