Neve, domani si discuterà l'opposizione all'archiviazione legata alla morte della mascotte di Cervaro. Un caso finito al centro di accese discussioni, di programmi televisivi nazionali, di polemiche e non solo. Con la creazione di un gruppo Facebook "Giustizia per Neve" che di fatto si occupa di sostenere gli animali senza una casa.

Per la morte della mascotte di Cervaro ricordiamo che Neve venne accalappiato nel maggio del 2018 per essere trasportato in un canile dove, purtroppo, non è mai arrivato, ritrovato senza vita in un dirupo. L'associazione Animalisti Italiani Onlus denunciò l'ex sindaco di Cervaro D'Aliesio, il tecnico comunale e pure l'azienda convenzionata con il Comune per l'accalappiamento, accusandoli di non aver fatto nulla per evitare che qualcuno uccidesse Neve.

A maggio del 2019 venne organizza pure una manifestazione. Da allora il gruppo social si prodiga per le cure degli animali randagi. Domani gli avvocati Andrea Coletta e Giuseppe Di Mascio (per l'ex sindaco e il tecnico) saranno in udienza.