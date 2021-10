La giunta ha approvato una delibera che prevede una campagna di sensibilizzazione all'obbligo del microchip e dell'iscrizione all'anagrafe canina regionale. «Una efficace azione che permetterà di censire tutta l'anagrafe canina non ancora in possesso di tale obbligatorio adempimento fanno sapere dal Comune -I proprietari e i detentori di cani sprovvisti di microchip grazie a questa iniziativa e a titolo gratuito potranno beneficiare di questa importante opportunità. Il servizio verrà espletato da veterinario e personale esperto dell'Odv Circolo Ambientale di Frosinone – Guardie Zoofile in un locale messo a disposizione del Comune».

Il sindaco Mazzaroppi ha precisato che le informazioni di dettaglio, verranno fornite e rese note nel prossimi giorni mediante un apposito e specifico avviso pubblico.

«Questa imminente iniziativa di sensibilizzazione - dichiara - aiuta a risolvere anche il tema del randagismo che rimane una delle questioni più dispendiose e più rilevanti per una comunità. Ringrazio il presidente Gabriele e i volontari perché, pur operando in silenzio, fanno della nostra città un esempio vivo di civiltà. Spero che i cittadini aderiscano numerosi»