Mamme in protesta in una scuola elementare del centro. Quando ieri sono andate a prendere i loro figli all'uscita di scuola hanno trovato a pochi metri dalla scalinata d'emergenza utilizzata per lasciare l'istituto in sicurezza e nel rispetto delle norme anti covid, numerosi sacchi di spazzatura.

«Non era mai successo - ha spiegato una mamma - Siamo rimaste tutte stupite. Non so che tipo di frazione fosse ma a tutti noi genitori è sembrato fuori luogo, avrebbero potuto spostarli in altra sede. Ci rendiamo contro dei problemi legati ai rifiuti in questi giorni, ma almeno dove passano i bambini bisogna mantenere il decoro».