Domenico G., 73 anni, medico di Cinisi, non era vaccinato e si era sempre mostrato contrario all'immunizzazione. Aveva contratto il virus e si stava curando a casa con farmaci omeopatici. Poi il peggioramento tanto da rendere necessario il ricovero presso l'ospedale Cervelli di Palermo.

Il medico, cardiopatico, è deceduto un'ora dopo l'arrivo in ospedale.

In paese – scrive Repubblica – erano note a tutti le sue teorie prive di fondamento scientifico sulla "medicina antroposofica e omeopatica", così come le sue posizioni no vax.