A seguito dell'improvviso incremento dei casi da Covid-19 nel piccolo centro ernico, il sindaco Matteo Campoli (nella foto) ha disposto la sospensione delle lezioni in presenza per la scuola primaria e la media inferiore di Fumone.

Tutti in dad, in sostanza, finché la situazione non sarà tornata alla normalità. Il provvedimento si è reso necessario dopo che un cluster familiare ha provocato l'innalzamento del numero dei positivi nel paese, interessando anche la popolazione scolastica che frequenta l'istituto posto in località Madonna delle Grazie.

Alla data di ieri, i positivi al coronavirus a Fumone erano 14: due in più rispetto a domenica scorsa, mentre una persona è guarita. Per evitare il diffondersi del Covid-19,il primo cittadino ha così disposto la chiusura a tempo indeterminato della scuola, richiamando i cittadini a rispettare tutte le norme già conosciute per scongiurare il contagio.