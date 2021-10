L'assemblea sindacale crea problemi al servizio di trasporto scolastico. Questa mattina si è svolta un'assemblea organizzata dalle sigle sindacali. Molti gli operatori che hanno aderito a questa assemblea, situazione che comporterà anche qualche disagio sul servizio di trasporto scolastico che viene effettuato su tutto il territorio per accompagnare i bambini a scuola.

Proprio per questo motivo, vista l'adesione da parte del persone in servizio ci saranno dei cambiamenti per quanto riguarda il servizio di trasporto scolastico.

Il sindaco di Coreno Ausonio Simone Costanzo ha disposto soluzioni alternative al fine di consentire la normale erogazione del servizio evitando disagi per le famiglie.

«A seguito della sospensione del servizio scolastico per l'assemblea sindacale per la scuola secondaria di primo grado - ha spiegato il primo cittadino di Coreno Ausonio Simone Costanzo -, lo scuolabus comunale effettuerà anche un secondo giro che partirà alle 10.30 circa dalla piazza di San Giuliano, per poi proseguire il consueto percorso. Al ritorno il servizio sarà garantito normalmente».