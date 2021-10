17 nuovi positivi al Covid-19 in Ciociaria nelle ultime 24h su un totale di 1060 tamponi eseguiti. Stando ai dati diffusi nel bollettino Asl, i negativizzati sono 16 mentre i ricoverati sono 6. Resta fermo a quota zero il dato sui decessi in provincia.

La mappa dei contagi

Alatri è l'unico Comune della Ciociaria a registrare due nuovi contagi. Un solo positivo in più in ognuno dei seguenti Comuni: Acuto, Alvito, Anagni, Arce, Ceccano, Cervaro, Ferentino, Frosinone, Fumone, Piglio, Roccasecca, San Donato Val di Comino, Sant'Elia Fiumerapido, Serrone e Vico nel Lazio.

Il confronto con ieri

Ieri 12 nuovi casi distribuiti in 10 centri. Solo Fiuggi e Fumone ne hanno due, mentre Anagni, Arce, Ceccano, Ferentino, Paliano, Piglio, San Giorgio a Liri e Torre

Cajetani uno. Eseguiti 446 tamponi, dato in rialzo rispetto ai due precedenti lunedì chiusi, rispettivamente, a 329 e 376. 14 i nuovi guariti del Covid, mentre restano stabili, a quota 6, i pazienti ricoverati.