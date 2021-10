Lavori di manutenzione straordinaria sono stati avviati sulle strade comunali di Santi Cosma e Damiano. Gli interventi, annunciati ufficialmente sul profilo facebook del Comune, hanno interessato le strade più dissestate del Comune sancosimese, con un investimento di circa duecentomila euro.

Il rifacimento prevede interventi a via Mannarella, via Fontanelle, via seconda attraverso Sedera, via San Luca, via Malfatana, via Terracotena, via quarta Traversa Campanili, via Torricella, via Ceracoli, via Malacarne.

Interventi effettuati con fondi messi a disposizione dall'Amministrazione della città dei santi medici, che, come ha sottolineato il sindaco Franco Taddeo, erano in programma, in quanto le strade succitate necessitavano di un rifacimento totale.