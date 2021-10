Un aumento esponenziale a Spigno Saturnia di nipoti in una sola mattinata: così molti sconosciuti hanno tentato, in più occasioni, di rubare denaro ad anziani con la scusa di una millantata parentela. I tentativi di truffa sono stati diversi, tanto che le segnalazioni sono giunte da più parti. Oltre alle forze dell'ordine è stato allertato anche il sindaco di Spigno Saturnia, Salvatore Vento, il quale ha subito pubblicato un post sul suo profilo Facebook attraverso il quale ha invitati i suoi concittadini a stare attenti alla truffa del "falso nipote".

Il primo cittadino ha invitato tutti a prestare attenzione, a segnalare i tentativi di truffa al 112 e ad avvertire i parenti anziani, che sono stati gli obiettivi dei truffatori. Sotto al suo post alcuni hanno segnalato di essere stati protagonisti di questi tentativi di truffa e una ha purtroppo ammesso che la nonna ci è cascata in pieno. «Dalle segnalazioni che ho ricevuto - ha affermato il sindaco Salvatore Vento - credo che siano stati almeno una trentina i tentativi di truffa fatti nei confronti degli abitanti di Spigno Saturnia.

Prima hanno cominciato da Campodivivo, ma poi i tentativi si sono estesi anche in altre zone del territorio, i cui residenti mi hanno chiamato. A tutti li ho invitati a fare denuncia. Mi sono subito messo in contatto con i carabinieri, che già sapevano di quanto stava accadendo e si erano attivati». Sembra che la tecnica fosse sempre la stessa con i truffatori che telefonavano e si presentavano come nipoti, chiedendo dei soldi per un imprevisto che avevano avuto e che avrebbero mandato un amico a ritirare il denaro.

Sta di fatto che questi impostori continuano le loro perfomance, sperando di poter agganciare qualche anziano. «Non so se siano riusciti nel loro intento - ha continuato il sindaco Vento - tranne che in un caso, segnalato sul mio profilo da una signora, ma credo che molti tentativi siano andati a vuoto, perché qualche tempo fa abbiamo organizzato un incontro a Spigno Saturnia con i carabinieri, i quali hanno illustrato come comportarsi per evitare di cadere nelle trappole dei truffatori. Un incontro che si è rivelato positivo, perché dalle notizie che ho ricevuto non sembra che abbiano truffato qualcuno».