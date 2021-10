Ricoverato in codice rosso, in gravissime condizioni, un 36enne di origini tunisine. Il giovane è rimasto ferito nel corso di una lite verificatasi all'alba di domenica scorsa, alle 4 circa. L'uomo, che sarebbe stato spintonato da un coetaneo, è caduto e ha battuto violentemente la testa per terra. Sul posto sono intervenuti 118 e polizia di Stato.

In base a quanto ricostruito dalla Questura, la vittima, un 36enne tunisino, si sarebbe avvicinata all'aggressore, un 34enne italiano, con fare molesto, probabilmente sotto l'effetto dell'alcol. Ne sarebbe nato un litigio, al culmine del quale l'italiano ha spintonato l'uomo. Il 36enne è caduto battendo la testa e ha perso conoscenza. A chiamare i soccorsi è stato lo stesso aggressore.