12 nuovi positivi al Covid-19 in Ciociaria nelle ultime 24h. Numeri in calo per via del minor numero di tamponi eseguito nella giornata di domenica: 446, circa la metà di quelli eseguiti durante gli altri giorni della settimana. I negativizzati sono 14, mentre i ricoverati sono 6. Fermo a quota zero il dato sui decessi.

La mappa dei contagi

Fiuggi e Fumone registrano 2 nuovi positivi ciascuno. Un caso in più in ognuno dei seguenti Comuni: Anagni, Arce, Ceccano, Ferentino, Paliano, Piglio, San Giorgio a Liri, Torre Cajetani.

Il confronto con ieri

Su 851 tamponi effettuati, nella giornata di ieri i nuovi positivi sono stati 23. Nella distribuzione geografica il primato giornaliero va ad Isola del Liri, Fumone e Sora con tre casi ciascuno; a seguire Alatri, Casalvieri, Ripi e Veroli con due e, infine, Cassino, Ceccano, Frosinone, Pofi, Sant'Andrea del Garigliano, Vico nel Lazio con

uno. Completano la statistica i nuovi negativizzati che sono 24 e i ricoverati nelle strutture ospedaliere che sono sei. Nessun decesso a referto.