Grande successo per la terza kermesse "Le cantine di Ripi", che ha animato il paese lo scorso fine settimana.

Tanti i visitatori, tutti muniti di green pass e rispettosi delle regole predisposte per motivi di sicurezza. Sabato sera, una folla di persone ha percorso l'articolato itinerario allestito nel centro storico, dove si gustavano dalle pappardelle al cinghiale alla pasta e fagioli; dalla pizza bianca con mortadella e burrata, ai panini con porchetta; dalla carne alla brace alle patatine: il tutto, accompagnato da vino e bevande varie. Un percorso eno-gastronomico allestito prestando attenzione a ogni dettaglio, con ristoratori in costume ciociaro e musica. L'organizzazione è stata curata dalla "Aps Contrade ripane" in collaborazione con il Comune.

In un clima di allegria e amicizia, i visitatori sono passati da uno stand all'altro gustando i gustosi piatti preparati al momento. «Il percorso gastronomico allestito tra le vie del centro storico - hanno commentato il sindaco Piero Sementilli e l'Amministrazione comunale - è stato un successo. Due giorni dedicati alla scoperta di antichi sapori, prodotti locali e piatti tipici della Ciociaria. In tanti hanno partecipato. Del resto, le chiusure e restrizioni dell'emergenza Covid fanno desiderare a tutti libertà e divertimento.

E nel borgo di Ripi gli ospiti hanno vissuto un'atmosfera serena. Insomma, un evento di successo - concludono gli amministratori - Proporremo anche altre iniziative in futuro, certi di garantire un'ottima offerta a cittadini e visitatori. Infine, vogliamo ringraziare l'Aps Contrade Ripane per l'eccellente lavoro svolto e confidiamo in futuro nella continuità di questa preziosa collaborazione».