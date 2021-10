Cure termali, arriva l'appello dell'assessore Caterina Piccione: «Vi aspettiamo numerosi, bisogna ricominciare a curare le malattie croniche».

Un invito caloroso quello dell'assessore, che spiega: «È possibile scaricare il modulo di adesione o venire in Comune tutte le mattine, dove le ragazze del Servizio civile aiuteranno i cittadini nella compilazione e rispondendo alle loro domande. Il termine di scadenza è fissato al 29 ottobre». Gli interessati devono essere in possesso dell'impegnativa del medico curante, della tessera sanitaria e del documento di identità.

Il trasporto è garantito dalle Terme Pompeo. Le cure termali vengono utilizzate per molte patologie, i trattamenti assicurano benessere, migliorano lo stato psichico delle persone, danno grandi benefici. Da qui l'invito dell'assessore che reputa fondamentale, dopo lo stop imposto dal virus, riprendere le cure importanti per la salute.

Presso le Terme di Ferentino si usufruisce di cure con un'acqua unica, ricca di proprietà naturali, che grazie a elementi preziosi, contribuisce efficacemente al mantenimento e al recupero di una buona condizione fisica. È indicata per le patologie croniche di orecchio, naso e bronchi; per le malattie cutanee, ginecologiche e osteo-articolari. Quindi, le cure riguardano vari tipi di utenza e chi ne ha bisogno deve cogliere al volo l'occasione, come suggerisce l'assessore Piccione.