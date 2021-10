Il monastero di Sant'Erasmo ha avviato l'ambizioso progetto di creazione di una "residenza d'artista", la prima in terra ciociara. Gli artisti Alessandro Priolo, Umberto Maffeo (Cambriano), Sonia Talarico ed Amedeo Carminati sono stati i protagonisti della prima edizione. In collaborazione con il Maco Museum, gli ideatori puntano a costruire intorno a Veroli quel fermento intellettuale che nel passato ha dato l'input per il sorgere di movimenti artistici e culturali che hanno fatto la storia.

«Diversi ambienti si trasformano in veri e propri atelier per la creazione artistica, mentre le ex celle monastiche diventano un alloggio temporaneo per gli autori di Arti Visive odierne - commenta Ivan Caccavale, vice direttore del MACO Museum - La bellezza del paesaggio, con un giardino pensile sui monti Ernici, gli ambienti semplici, in pietra viva, invitanti alla riflessione e al raccoglimento, nonché l'immanente spiritualità del luogo, su cui aleggia un inusitato silenzio, sono stati i principi ispiratori dei primi artisti. L'isolamento in un locus amoenus quale fuga dalla frenesia e dagli artifici della società, finalizzato alla riflessione convive, in questo tipo di pratica, con l'incontro ed il confronto costruttivo tra colleghi, sia sul piano tecnico che umano».

Pietro Di Alessandri, responsabile del monastero di Sant'Erasmo: «Un'iniziativa che pone la nostra struttura al passo con i cambiamenti del panorama artistico odierno e della nuova domanda di ospitalità al livello di quanto accade già da tempo in Italia Settentrionale e, in misura maggiore, all'estero. Promuoveremo questo format in occasione del prossimo WTM di Londra, importante appuntamento fieristico internazionale sul turismo in cui saremo presenti con un nostro stand».

I lavori realizzati, ispirati in qualche modo dalla struttura e nella struttura, resteranno a disposizione dei visitatori per la durata di un mese.

Altri progetti artistici vedranno il monastero al centro della scena artistica contemporanea, grazie alla collaborazione tra il Maco Museum e la galleria newyorchese Saphira & Ventura, che ha già esposto in passato opere di Haring, Pollock, Kahlo. Nel mese di dicembre è previsto l'allestimento di "Contemporanea", una mostra curata da una selezione di artisti del museo verolano.