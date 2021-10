Emmanuele Forcone, campione del mondo e quattro volte campione italiano di pasticceria, un gigante nel settore enogastronomico dolciario che in pochi anni è riuscito a conquistare i più importanti traguardi, in questo weekend è in visita nella città di Fiuggi perché, ha spiegato, sta beneficiando delle cure termali e del centro benessere per la cura del corpo.


Una valvola di sfogo di un professionista impegnato a trecentosessanta gradi in tutto il mondo e in ogni periodo dell'anno. Un'occasione imperdibile di conoscere e apprezzare anche il suo lato umano che non è sfuggita all'amministrazione comunale, la quale, tramite l'assessore al turismo Simona Girolami, in rappresentanza del sindaco Alioska Baccarini, ha voluto omaggiare il pluricampione di pasticceria con un attestato di "Amicizia" tramite la consegna di una targa ricordo.

Un evento che non poteva non essere ospitato in uno dei locali più eleganti della città: il Gran caffè Michelangelo in piazza Spada. Grazie al legame affettivo e imprenditoriale che unisce da anni Emmanuele Forcone ad Alessandro Maggi, titolare del locale, sabato mattina è avvenuta la tanto attesa stretta di mano. «Per noi è un onore e un piacere conoscere professionisti di questo calibro che portano in alto i colori dell'Italia nel mondo», ha commentato l'assessore al turismo Simona Girolami. E Forcone ha detto: «È un vero piacere visitare questa bellissima cittadina dove i benefici per la cura del corpo e della mente sono indubbi.

Mi lega una grande amicizia ad Alessandro con il quale, nel prossimo futuro, potrà nascere una nuova collaborazione professionale nel solco di quella già sperimentata anni addietro». Emmanuele Forcone, oltre a dirigere un'azienda di successo ed essere un ottimo docente apprezzato in tutto il mondo, ha allenato la squadra di pasticceri Italiani che lo scorso mese ha vinto il campionato del mondo.