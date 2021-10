Il ricordo del compianto presidente Luigi Esposti e i nuovi progetti solidali da realizzare. La prima assemblea del Lions club Sora-Isola del Liri convocata dal neo presidente Bernardo Maria Giovannone si è mossa su questo doppio binario. L'adunata, tenuta nei giorni scorsi al ristorante "Mingone" di Arpino, è stata indetta per fissare il programma dell'anno lionistico 2021/22.

«Prima di iniziare a discutere l'ordine del giorno - spiega il presidente Giovannone - Francesco Mozzetti ha illustrato il mondo dei Lions. Erano numerosi i punti all'ordine del giorno, ma il primo affrontato è stato l'organizzazione della commemorazione per il 19 novembre del carissimo e stimatissimo presidente storico Luigi Esposti, scomparso a luglio».

Quindi Giovannone elenca le prime attività programmate per quest'anno e approvate dall'assemblea dei soci: «Il secondo punto discusso e approvato è il service sulla "Lotta alla povertà".

Il terzo punto approvato è il service "Cane guida per ciechi": il sostegno alla richiesta di un lavoratore non vedente per l'assegnazione di un cane guida da parte del nostro Centro addestramento cani di Limbiate (Monza) per consentirgli di alleviare le sue difficoltà nel tragitto da casa al posto di lavoro».