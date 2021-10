Stavano tornando a casa da Terracina quando pochi chilometri prima dello svincolo di Alatri, sono finiti con l'auto contro il guardrail. Auto che nello schianto si è girata ed è finita con la parte anteriore rivolta nel verso opposto di marcia. Grave incidente ieri mattina sulla superstrada all'altezza di Santa Cecilia tra Ferentino e Alatri. In prognosi riservata una coppia di origine romena residente ad Alatri. I due sessantenni sono stati aiutati dal vigili del fuoco e dagli operatori del 118 ad uscire dal veicolo, una Ford Fiesta, per poi essere trasportati con l'ambulanza nell'ospedale del capoluogo. Sul posto sono intervenuti, inoltre, i carabinieri per i rilievi di rito.

I fatti

Una scena spaventosa apparsa ai primi soccorritori e a quanti ieri intorno alle 11 stavano percorrendo la superstrada Sora-Ferentino, all'altezza della città gigliata. Un'auto completamente distrutta nella parte anteriore e nel lato passeggero e all'interno due persone ferite, un uomo e una donna. Sul posto è arrivato il personale medico per prestare le prime cure alla coppia. Coppia che è rimasta incastrata nel veicolo e pertanto è stato necessario l'intervento dei pompieri.

I sessantenni sono stati trasportati all'ospedale "Fabrizio Spaziani" di Frosinone.

Il tratto di strada dove è avvenuto l'incidente è stato chiuso per circa due ore al fine di consentire le operazioni di soccorso, di messa in sicurezza dell'arteria e di rimozione del veicolo incidentato.

L'impatto contro il guardrail è stato violento e diversi i pezzi di carrozzeria della macchina e i vetri frantumati finiti sull'asfalto. Il traffico veicolare è stato deviato nell'area di servizio del distributore di carburante.

L'incidente è avvenuto proprio sul tratto di fronte all'area di servizio.