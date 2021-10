Ladri scatenati ieri sera a Broccostella. Sono entrati in un condominio su una traversa di via Stella. I malviventi, penetrando in un appartamento, hanno portato via oro ed oggetti dal grande valore affettivo. Sul posto sono arrivati i carabinieri, ma i ladri erano ormai fuggiti. Sui social girava anche la notizia di un'auto rubata a Sora. "Audi A3 grigia rubata su viale San Domenico chiunque la dovesse vedere comunicate alle forze dell' ordine".