Tragedia sfiorata all'alba di sabato in territorio di Monte San Giovanni Campano, sulla SP 124 direzione Veroli. Un'auto ha impattato contro un branco di animali vaganti composto da una quindicina di cavalli che, lanciati al galoppo, hanno attraversato la strada improvvisamente. Complice l'oscurità dell'ora, uno degli equini è stato centrato in pieno dal veicolo, nonostante le manovre effettuate dal conducente per evitare l'impatto. Il veicolo ne è uscito distrutto, in quanto l'animale si è abbattuto sul tettuccio, piegandolo verso l'interno e mandando in frantumi il parabrezza.

Per fortuna la bassa velocità ha impedito che il conducente riportasse ferite serie, ma per l'animale non c'è stato nulla da fare.

Immediatamente sono stati contattati i carabinieri, i vigili del fuoco e la Asl. Quest'ultima ha constatato il decesso dell'animale e l'assenza del microchip. Precauzionalmente l'uomo è stato trasportato in ospedale per accertamenti. I residenti della zona, come gli automobilisti, avevano più volte provveduto a segnalare la presenza di cavalli lasciati incustoditi sul ciglio della strada. L'autorità sta indagando per verificare a chi appartenesse lo sfortunato animale e la sussistenza di eventuali responsabilità per omessa custodia e vigilanza, nonché ai fini del risarcimento degli ingenti danni patiti dall'automobilista.