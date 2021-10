Ladro di monete acciuffato dai carabinieri. I militari del Norm della Compagnia di Alatri hanno arrestato per furto aggravato un frusinate di 45 anni, già noto alle forze dell'ordine per furto e rapina. Nei giorni scorsi, durante la notte, dopo aver forzato la porta secondaria di una palestra ed essersi introdotto all'interno, l'uomo aveva rubato le monete contenute nel distributore automatico di bevande.

Transitando nelle vicinanze della palestra per uno dei consueti controlli, i carabinieri hanno notato l'uomo mentre si allontanava velocemente. Alla vista della pattuglia, il quarantacinquenne ha gettato in un fosso uno zaino con all'interno vari attrezzi da scasso e le monete asportate dal distributore automatico. Lo zaino con il materiale, recuperato dai militari, è stato sequestrato, mentre l'arrestato è stato portato in caserma in attesa dell'udienza di convalida.