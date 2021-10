Paura ieri per una donna investita in viale Mazzini da un'auto. Ferita una ottantatreenne del posto. La donna è stata trasportata prima a Frosinone e poi all'ospedale "Tor Vergata" a Roma per le cure del caso. Sul posto il personale medico per prestare soccorso alla pensionata e gli agenti della polizia per tutti gli accertamenti e i rilievi di rito.

Era poco prima delle 12 quando si è verificato l'investimento al vaglio della polizia. Il conducente del veicolo si è subito fermato a prestare soccorso. Sul posto gli operatori del 118 e dopo le prime cure la frusinate è stata trasportata nell'ospedale della capitale per le ferite riportate agli arti inferiori. Diverse le persone che hanno raggiunto il posto anche richiamate dall'arrivo dei soccorsi. I residenti lamentano l'eccessiva velocità delle auto in un tratto in cui sono presenti il polivalente e il cinema.