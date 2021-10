A Piedimonte San Germano, i militari, a conclusione di specifica ed immediata attività info-investigativa , svolta anche con riscontri testimoniali e documentali, hanno denunciato, alla competente Autorità Giudiziaria, un 28enne ed un 25enne, entrambi residenti nella "Città Martire" (già gravati da vicende penali per reati contro la persona ed il patrimonio) poiché resisi responsabili, in concorso tra loro, del reato di "lesione personale". L'attività investigativa ha permesso di accertare che gli stessi, nella notte del 16 ottobre, nei pressi di un noto esercizio pubblico (spesso ritrovo dei giovani), sito in Villa santa Lucia, hanno aggredito fisicamente per futili motivi un uomo che, nella circostanza, era costretto a ricorrere alle cure mediche presso il pronto soccorso dell'ospedale di Cassino ove, i sanitari, gli diagnosticavano varie contusioni al naso e al volto.