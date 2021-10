"Giovedì 28 ottobre, l'Ambiente e Salute S.R.l., non ritirerà il rifiuto residuo causa dei problemi emersi all'interno dell'impianto di Colfelice, gestito dalla Società Ambiente Frosinone SAF, che ha sospeso i conferimenti dell'indifferenziato di tutti i Comuni della provincia di Frosinone". - Lo comunicano in una nota congiunta il Sindaco Luca Di Stefano e l'Amministratore Unico di Ambiente e Salute srl, Ennio Mancini.

"Per la prossima settimana, le utenze domestiche e non domestiche non dovranno esporre il contenitore grigio contenente i rifiuti anche al fine di garantire l'igiene su tutto il suolo cittadino - prosegue la nota - Restano invariati, invece, i ritiri della raccolta differenziata di carta, vetro, umido e plastica.

L'amministrazione Comunale e la società Ambiente e Salute S.r.l., nella piena consapevolezza dei disagi che questa situazione causa alla cittadinanza è al lavoro per una immediata risoluzione del problema".