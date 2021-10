Ancora auto parcheggiate nei luoghi più assurdi all'ospedale Santa Scolastica. Dopo i numerosi episodi in cui le vetture sono state lasciate davanti ai passaggi pedonali, a pochi metri dall'ingresso e in doppia fila, la nuova sosta si fa nelle aiuole.

E ieri attraverso i social un cittadino ha pubblicato la foto di una vettura lasciata in sosta proprio in un'aiuola, forse perchè i posti davanti ai passaggi pedonali erano già stati "impegnati".

I cittadini si appellano alle forze dell'ordine, affinché siano più presenti e controllino i trasgressori. Nel mirino, però, anche lo scarso senso civico di molti automobilisti.

E fuori di dubbio il motivo per cui si va in ospedale, per un malessere o per trovare un caro, ma questo non prescinde dalla necessità di rispettare le regole del vivere comune.

E qualcuno ironizza: «Non ci resta che aspettare che qualche furbo lasci la macchina parcheggiata sulla salita che porta al pronto soccorso».