Si chiude la prima settimana dopo l'entrata in vigore del green pass obbligatorio sui luoghi di lavoro. Si registra una crescita del numero di contagi settimanali, con il dato in calo rispetto a giovedì, ma in risalita rispetto a venerdì scorso.

Cresce ancora l'incidenza per 100.000 abitanti a sette giorni, per il secondo giorno consecutivo oltre 30, come non accadeva dall'inizio del mese. In risalita pure il tasso di positività, mentre scendono da 6 a 5 i ricoverati per Covid.



La giornata

Sono 23 i nuovi positivi in provincia di Frosinone con 28 negativizzati e nessun deceduto. Il maggior incremento di giornata si ha a Fumone con 4 casi, quindi Frosinone 3, Amaseno, Anagni, Ceccano, Isola del Liri, Paliano e Patrica 2, Alatri, Roccasecca, Sora e Villa Santo Stefano 1. I positivi della settimana sono 106 a una media di 21,20. La precedente si era chiusa a una media di 16,29, in discesa rispetto ai 18,71 di quella prima ancora. Limitando il confronto fino a venerdì, rispetto alla scorsa settimana, si ravvisa un incremento del 45,20%. Nel confronto a 14 giorni è più 23,25%.

A ottobre i casi sono 415 a una media di 18,86 al giorno sui livelli di settembre, chiuso a 577 e a una media di 19,23. A livello comunale sono 44 i casi di ottobre a Frosinone, 41 a Ceccano, 31 a Sora, 30 a Amaseno, 29 a Veroli,22 a Anagni, 21 a Alatri, 20 a Isola del Liri, 18 a Cassino e 17 a Ferentino.

I tamponi

L'effetto green pass sui tamponi produce, nel periodo sabato-venerdì, un incremento del 18,13% del numero dei test effettuati rispetto all'ultima settimana senza l'obbligo di esibire la certificazione verde sul luogo di lavoro. Venerdì scorso, invece, rispetto al periodo precedente la crescita era stata del 17,77%. Un effetto, dunque, limitato, almeno a giudicare agli ultimi 14 giorni, in una provincia in cui il tasso di vaccinazione è piuttosto alto. Per quanto riguarda gli over 80 anni, la copertura con due dosi nella Asl di Frosinone è all'83,2%. Tra i 70 e i 79 anni èall'85,2%. Quindi, tra i 60 e i 69 anni la copertura con doppia dose è al 77,6%. Tra i cinquantenni il 67,9% ha fatto due dosi. Tra i 40 e i 49 anni gli immunizzati sono il 65,9%. Nella categoria 30-39 anni la doppia dose raggiunge il 61,9%. Nella fascia di età tra i 20 e i 29 anni la doppia copertura è al 63,1%.

Tra i 16 e i 19 anni hanno fatto la doppia dose il 74,2%.

Tra i 12 e 15 anni il 45,5% è con due dosi.

Gli indicatori

Il venerdì è la giornata deputata alla misurazione dell'incidenza settimanale per 100.00 abitanti che torna sopra i 30. Ieri era a 30,82, leggermente superiore al dato di giovedì di 30,19. Venerdì scorso il valore era di 24,74 per cui la crescita è stata del 24,57%. L'altro venerdì il livello era simile con 24,95. L'ultimo venerdì oltre i 30 è stato il 1° ottobre con 33,96. Il tasso di positività risale dal 3.08% al 3,43%, il che porta la media settimanale al 2,88%. La passata settimana si era chiusa al 2,25%.



I malati

Non si registrano decessi nella giornata di ieri, mentre calano da 6 a 5 i ricoverati per Covid. Si tratta del minimo da settembre, già toccato tre volte in quattro giorni.