Cinque casette in legno (dimensioni 2,00 x 2,00 oppure 2,00 x 2,50) che saranno assegnate in uso gratuito per esporre e mettere in vendita prodotti nel periodo natalizio. Le domande entro il 29 ottobre. Una iniziativa del Comune di Veroli, nell'ambito del programma degli eventi relativi alle festività Natalizie, finalizzata ad incentivare l'artigianato e la vendita di prodotti tipici, con particolare riferimento alle tradizioni locali e al tema natalizio.

Le casette saranno collocate all'interno del centro storico, in piazza del Vescovado a decorrere dall'8 dicembre e fino al 6 gennaio 2022. L'utilizzatore dovrà garantire la sua presenza e, quindi, l'apertura dell'attività nei giorni di venerdì, sabato, domenica e festivi, nonché durante le iniziative natalizie organizzate dall'Ente. Le domande potranno essere presentate dai soggetti di seguito riportati, che siano in possesso dei requisiti d'ordine generale e precisamente: gli artigiani; gli Enti e le associazioni.

Gli artisti e le arti figurative che espongono le loro opere; gli hobbisti. Oggetto della vendita saranno: prodotti di artigianato quali oggettistica e addobbi inerenti le festività natalizie; prodotti alimentari tipici o volti alla valorizzazione del territorio. La domanda di ammissione, potrà essere presentata sino alle ore 12 del 29 ottobre.

La domanda potrà essere presentata mediante: PEC al seguente indirizzo: protocollo.veroli@pec.it a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Veroli.

I richiedenti dovranno indicare le generalità del soggetto richiedente, il tipo di attività, l'i n d irizzo, numero di telefono, l'i ndirizzo di posta elettronica e il nominativo della persona responsabile.