Gli studenti dell'Istituto Tecnico Economico ospiti attivi al convegno sulla figura di Dante Alighieri. La scorsa settimana, nella sala consiliare di Ceprano, si è tenuta la conferenza sul Sommo Poeta organizzata dall'Amministrazione comunale e fortemente voluta dall'assessore alla Cultura Anna Celani.

Anche gli studenti dell'Ite hanno partecipato e fatto tesoro della lezione magistrale tenuta dal professor Marcello Carlino, docente all'università "La Sapienza" di Roma, sulla figura di Manfredi di Svevia nella "Commedia" dantesca. Per l'occasione, una delegazione dei ragazzi del Tecnico Economico di piazza Martiri di Via Fani ha donato al professore il video realizzato dalla classe Quarta B, in cui la vita della senatrice a vita nonchè cittadina onoraria di Ceprano Liliana Segre, è stata ricostruita attraverso i versi e le parole delle Divina Commedia.

Grande è stato l'apprezzamento del professor Carlino, che ha definito il lavoro degi studenti dell'Ite «una pregevole interpretazione del rapporto corretto con gli altri e con la storia», nonchè «espressione di chi ha conquistato piena coscienza dei valori civili ».

Non solo in aula, ma anche attraverso esperienze culturali e formative si arricchisce il bagaglio culturale dei ragazzi se si amplia la conoscenza della letteratura e della storia attraverso confronti diretti con esperti del settore, in quanto le interazioni positive offrono occasioni di crescita e di miglioramento.

La scuola si apre al mondo esterno e convegni, incontri e iniziative culturali diventano l'occasione per ampliare le proprie conoscenze e rendere gli studenti protagonisti di un percorso di crescita dinamico, in cui l'apprendimento è interattivo e non passivo.