Scade il prossimo 20 ottobre il termine delle domande per poter usufruire delle cure termali. Il sindaco Paolo Fallone e l'assessore e l'assessore alla Solidarietà Cettina Piccione informano la cittadinanza che dal 3 al 18 novembre, il ciclo di cure termali si terrà presso le Terme Pompeo di Ferentino. La partenza è prevista alle 14 da piazza Mazzini, il rientro alle 18.

Tutti gli interessati possono presentare la domanda presso l'Ufficio servizi sociali.

Bisogna essere muniti di impegnativa del medico curante, tessera sanitaria e documento di identità.

Il trasporto è garantito dalle Terme Pompeo.

Le cure termali, e in particolare le acque usate per il benessere della persona, sono conosciute e apprezzate già dai tempi dei Greci e dei Romani, oggi sono utilizzate nella terapia di molte patologie.

Inoltre, i trattamenti termali danno benessere e migliorano lo stato psichico delle persone, allontanando il rischio di alcune malattie croniche, come l'insufficienza venosa.

Dunque, si tratta di cure valide da cui si possono trarre ampi benefici. Alla luce di tutto questo, il Comune si attiva per agevolare coloro che ne devono usufruire, coordinando un sistema organizzativo comodo ed efficiente per il trasporto fino a Ferentino e il ritorno in paese.l