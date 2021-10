I cittadini di Anagni e di Paliano accomunati dal dolore per la scomparsa di una giovane donna, mamma e moglie esemplare vinta da un male incurabile. Catia Pescetelli, 49 anni, l'ennesima vittima di un nemico impietoso e inesorabile.

Un ragazzo, il giovanissimo figlio di Catia e Massimiliano, non potrà più abbracciare il suo bene più grande. Originaria di Paliano, Catia viveva da anni ad Anagni con la sua famiglia. C'è chi addebita alle problematiche ambientali ed al mancato rispetto delle norme di settore l'insorgenza di malattie ormai endemiche sul territorio.

Oggi è il tempo del dolore, non delle polemiche pur se fondate. Semmai, in memoria di una giovane mamma ci si dovrà impegnare in modo serio affinché si possa vivere senza il rischio di divenire numeri da aggiungere a classifiche della vergona.

L'addio alla signora Catia verrà dato sabato 23 ottobre 2021 nella Chiesa Collegiata di Sant'Andrea Apostolo a Paliano.