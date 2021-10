Prorogate Ztl nel centro storico e isola pedonale in piazza Innocenzo III. L'ordinanza, firmata dal comandante della Polizia locale su richiesta del sindaco, prevede che da domani la zona a traffico limitato sarà in vigore il sabato dalle 16 alle 20 e la domenica e nei giorni festivi dalle 10 alle 20.

Il provvedimento riguarda il tratto che va da via Onorato Capo a piazza Guglielmo Marconi. Sempre da domani, dalle ore 10 alle ore 20, piazza Innocenzo III sarà isola pedonale il sabato, la domenica e nei giorni festivi. A seguito delle disposizioni relative all'isola pedonale, il traffico veicolare proveniente da via Onorato Capo sarà deviato in via Dante e i soli veicoli residenti nel tratto compreso tra l'intersezione con piazza Dante e fino all'altezza di piazza Gregorio IX potranno transitare in via Vittorio Emanuele in senso contrario alla direzione di marcia (da piazza Dante a piazza Innocenzo III).

Quest'ultima è una deroga alla disciplina della circolazione in quanto i residenti non hanno percorsi alternativi per raggiungere le proprie abitazioni.

Infine, da domani è istituito il divieto di sosta in piazza Innocenzo III, lato valle, il sabato dalle 9 alle 20 e domenica e festivi dalle 9 alle 18.