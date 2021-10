Servizi straordinari di controllo del territorio effettuati dalla Polizia di Stato su tutto il territorio provinciale. Particolare soddisfazione ha suscitato il ritrovamento da parte di un poliziotto della Questura di Frosinone, ai margini di una zona boschiva di Torrice, di un falco ferito ad un'ala, probabilmente colpito da un bracconiere, impossibilitato a volare e destinato a morte certa.

Con l'ausilio dei colleghi, prontamente intervenuti in ausilio, il rapace è stato raccolto ed affidato alle cure dei veterinari per poterlo al più presto rivedere libero in volo.