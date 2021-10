Chiostro di San Francesco "occupato" dalla Biennale d'arte contemporanea: malumori tra gli appassionati della mostra dei presepi artistici "Segui la stella".

Tutto è nato dopo che in città sono apparsi i manifesti riguardanti l'inaugurazione della XXXIII edizione della Biennale, dal titolo "HDUEO Acqua", promossa dall'assessorato comunale alla cultura e dalla "Newart2000". Una kermesse di indubbio spessore che porterà in città artisti anche internazionali, ma sono state le date a generare scontento tra gli amanti della tradizione presepiale.

La biennale, infatti, partirà domani e terminerà domenica 9 gennaio 2022, riempiendo quindi anche tutto il periodo natalizio. Periodo nel quale il chiostro, location individuata per la Biennale, ospita solitamente la manifestazione "Segui la stella". Da qui, il malcontento di quanti amano i presepi e lavorano alla consueta manifestazione natalizia, la quale ha accumulato alle spalle tante felici edizioni: «Nulla da dire sulla validità artistica della Biennale, ma perché non concordare insieme e allo stesso tempo delle soluzioni che potessero accontentate tutti?», hanno chiesto in tanti. Adesso, si dovrà cercare un'alternativa.