Si "allarga" il palazzo municipale di Ferentino e aumenta il personale in forza all'ente locale. Di conseguenza è giunto il momento di fare ricorso a nuovi spazi, in ausilio a quelli in dotazione al Comune, o vecchio palazzo Stampa, situato in piazza Giacomo Matteotti, che evidentemente diventerà presto insufficiente in vista di nuovo personale.

Inoltre va considerata l'emergenza sanitaria, quindi secondo la giunta «permane la necessità di prevedere luoghi di lavoro idonei a garantire la limitazione del propagarsi del virus Covid 19». Ebbene ci sarebbe la possibilità di restare nella centralissima piazza Matteotti e su questa eventualità sta lavorando l'amministrazione Pompeo. «Vista la necessità di individuare nuovi spazi idonei allo svolgimento dell'attività lavorativa l'ufficio tecnico (settore IV) è stato incaricato di individuare la struttura che per spazi disponibili, posizione sul territorio comunale e mancanza di barriere architettoniche sia la più idonea» recita la delibera di giunta.

Per cui una possibile struttura con tali caratteristiche è stata individuata proprio in piazza Matteotti, sede dell'attuale municipio, negli ex locali di una banca che ha chiuso i battenti già da tempo; i locali sono in vendita e sono gestiti da un'agenzia immobiliare già contattata dall'ente. Il valore congruo di acquisto è pari ad euro 224.000. La giunta municipale ha deliberato l'individuazione dei locali in questione ed ora la palla passa al consiglio comunale per l'approvazione definitiva.

L'altra novità è dettata da nuove assunzioni. Nell'anno in corso sono arrivati nuovi dipendenti in municipio e il fabbisogno del personale per il triennio 2021-2023 prevede una serie di assunzioni con l'incremento, finalmente, del numero dei dipendenti in forza all'ente da anni sottorganico e inadeguato per una cittadina di oltre 21.000 abitanti.