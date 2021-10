Ancora un'iniziativa per ricordare Willy Monteiro Duarte, il 20enne di Paliano ucciso il 6 settembre 2020 a Colleferro per aver tentato di difendere un amico in difficoltà. Da domenica 24 ottobre a domenica 7 novembre, presso il Teatro comunale "Esperia", si terrà l'esposizione della scultura che l'artista Luciano Minestrella ha dedicato al ragazzo.

Un'opera intitolata "Eravamo altrove". «L'opera, ricavata da un tronco di ginepro - spiega il Comune di Paliano nel presentare la mostra - intende mettere in evidenza la solitudine di questo ragazzo che, per un gesto da lui ritenuto normale e necessario, si è trovato a rinunciare alla vita, consegnando a tutti noi un grande insegnamento di coraggio e altruismo».