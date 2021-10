Il "gruzzolo" c'è. Ed è sostanzioso: oltre quattro milioni di euro per sistemare la viabilità delle aree interne della provincia. Un'opportunità che arriva dritta dal Pnrr e che non va sprecata. Il presidente della Provincia Antonio Pompeo lo ha ripetuto ieri mattina ai sindaci dei diassette comuni della Valle di Comino e dei due centri simbruini (Trevi nel Lazio e Filettino) che rientrano nelle aree interne a cui il maxi finanziamento è destinato. Nella riunione convocata nella sala consiliare dell'ente di piazza Gramsci si è discusso di modalità, tempi e obiettivi degli interventi da realizzare attraverso il Fondo complementare per la viabilità.

«La prima vera opportunità per il territorio legata al Pnrr», l'ha definita Pompeo. Con lui, a illustrare il piano ai sindaci coinvolti c'erano il consigliere provinciale delegato alla viabilità Germano Caperna e il dirigente del Settore viabilità della Provincia l'ingegner Tommaso Michele Secondini. I comuni della Valle destinatari dei fondi sono Acquafondata, Alvito, Atina, Belmonte Castello, Casalvieri, Colle San Magno, Gallinaro, Picinisco, San Biagio Saracinisco, San Donato Valcomino, Sant'Elia Fiumerapido, Settefrati, Terelle, Vallerotonda, Vicalvi, Villa Latina e Viticuso. La somma totale stanziata è di 4.162.000 euro suddivisa in sei anni: per il 2021 sono disponibili 277.000 euro per interventi urgenti che non necessitano di programmazione.

La Provincia e il soggetto attuatore con compiti di coordinamento per la programmazione e la realizzazione degli interventi. Una volta approvato il piano, lo trasmetterà al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al quale comunicherà lo stato di avanzamento dei lavori. La tempistica è fissata: entro il prossimo 31 dicembre l'approvazione del piano degli interventi da parte dell'assemblea dei sindaci; entro il 31 marzo 2022 la Provincia trasmetterà il piano al ministero che entro il 30 giugno 2022 potrà formulare osservazioni; in assenza di queste il piano s'intenderà autorizzato. Ogni tre mesi la Provincia invierà l'avanzamento dei programmi e al 30 marzo 2026 è fissata la fine dei lavori. Ora i singoli comuni si rapporteranno con il Settore viabilità della Provincia per indicare le opere da inserire nel piano.