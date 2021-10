Si è aperto con otto richieste di costituzione di parte civile il processo per lo scandalo dei concorsi alla Asl. In aula ieri mattina il via con la prima udienza davanti a collegio penale presieduto dal giudice Aldo Morgigni. Hanno presentato la richiesta il Comune di Latina, le Asl di Latina, Frosinone e Viterbo, la Regione Lazio, l'Associazione Caponnetto, la Confconsumatori e infine una candidata che aveva partecipato al concorso contestato finito sotto inchiesta.

Sono rappresentati dagli avvocati Cinzia Mentullo, Valentino Vescio Di Martirano, Alessandro Benedetti, Carlo D'Amata, Alfredo Galasso, Giacomo Montecuollo e Giuseppe Di Nardo. In aula erano presenti due imputati, gli ex dirigenti della Asl Claudio Rainone e Mario Graziano Esposito, componenti della commissione esaminatrice. Non c'era l'ex parlamentare del Pd Claudio Moscardelli anche lui imputato nel processo. La Procura a vario titolo contesta i reati di rivelazione di segreto d'ufficio, corruzione e falso.