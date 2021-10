Auto e parabrezza sfondati nei parcheggi dello scalo ferroviario di Ferentino. Il consigliere comunale Luca Zaccari rilancia il Daspo Urbano. Dopo una fase tranquilla, vandali e furfanti sono tornati a colpire alla stazione. Gli ennesimi avvenimenti delinquenziali sono degli ultimi giorni, regolarmente denunciati alle forze dell'ordine. Scene viste e riviste nello scalo ferentinate rimesso a nuovo, ma non ancora reso sicuro del tutto, se si considera il ripetersi atti vandalici. Episodi che turbano e si ripercuotono sull'opinione pubblica. Anche perché i pendolari che per lavoro o per studio, e comunque per necessità, si recano ogni giorno principalmente nella Capitale, rientrano con l'incubo di ritrovare i veicoli danneggiati.

Sul problema è intervenuto Luca Zaccari: «nella nostra città – spiega il consigliere di opposizione esiste un problema di sicurezza che l'amministrazione fa finta di non vedere. Collepero, la stazione, il 69º km sulla Casilina nord. Tutti luoghi in cui i pendolari lasciano le auto e spesso ritrovano in spiacevoli condizioni. «Rfi e Comune di Ferentino hanno una grande sinergia», questo il mood della giunta quando la stazione ferroviaria venne rimessa a nuovo. Mi chiedo dov'è il grande problema per piazzare tre telecamere in un parcheggio? Una città che non dà ausilio alle forze dell'ordine per combattere episodi di microcriminalità. Daspo urbano e telecamere di videosorveglianza a tappeto, queste le due proposte che l'opposizione consiliare da inizio legislatura suggerisce, trovando però orecchie da mercante negli atteggiamenti della maggioranza».