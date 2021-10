Ancora paura a Sora per le visite indesiderate dei ladri. Nella serata di mercoledì sono state diverse le abitazioni a finire nel mirino dei malviventi. In via Ludovico Camangi sono riunisci a entrare in una proprietà privata, mentre in località Pozzo Pantano i ladri sono scappati. Il tam tam sui gruppi social è immediatamente scattato riferendo di un'auto sospetta, un'Audi nera, che si aggirava in quelle zone. Così i residenti sono scesi per strada cercando le tracce del passaggio della vettura che ha poi percorso la tangenziale Schito-Colle D'Arte.

Dei tentati furti sono state avvisate le forze dell'ordine che hanno subito effettuato controlli in via Cellaro e nelle stradine interne della zona. L'attenzione da parte della cittadinanza è alta e non si dormono sonni tranquilli. C'è la preoccupazione di ritrovarsi dentro casa i ladri.

«Anche nel 2019 furono creati dei gruppi social privati in modo da poter contattare, nel minor tempo possibile, i residenti della zona - ricorda un residente di via Cellaro -. Tornano brutti pensieri in mente, speriamo di non dover fare nuovamente i turni di notte per difendere le nostre case, sarebbe troppo pesante». E così, dopo la pandemia, si tornati a parlare di furti. Molte famiglie sono preoccupate, chiedono maggiori controlli e l'installazione di telecamere per controllare gli accessi in città e le vie di fuga ai malviventi.