Seicento giorni fa il primo caso di Covid in provincia di Frosinone: era il due marzo 2020. Da allora ci sono stati 34.674 contagi e 672 decessi. Ma anche 32.633 guariti, il 94,11% di quelli che hanno contratto il virus. Ma in questa fase è dalla campagna vaccinale che stanno arrivando le risposte più importanti.

La profilassi

La Regione in una nota rileva: «I vaccini funzionano.

Nella Regione Lazio, rispetto ad ottobre 2020, abbiamo il 69% di contagi giornalieri in meno, il 61% in meno di ricoverati in terapia intensiva e il 74% in meno di ricoverati totali». In provincia di Frosinone la percentuale di copertura è dell'83,4%. I soggetti vaccinati sono 387.533: 62.424 con una dose, mentre 325.109 persone hanno completato il ciclo.

Sono 6.874 le persone che hanno ricevuto la terza dose. Tra i quali 3.100 over 80 anni e 636 soggetti estremamente vulnerabili. Dicevamo della copertura vaccinale all'83,4%: 13,4% di prime dosi e 70% con due. Per quanto riguarda gli over 80 anni, la copertura è all'86%: 2,8% prime dosi e 83,2% con due. Poi c'è la fascia di età compresa tra i 70 e i 79 anni: 89,4%: 4,2% con una dose, 85,2% con due. Quindi, tra i 60 e i 69 anni copertura all'85,9%: 8,3% con una dose, 77,6% con due. Poi la fascia tra i 50 e i 59 anni: 83,4% (15,5% con una, 67,9% con due). A seguire, tra i 40 e i 49 anni la copertura vaccinale è dell'81,7%: 15,8% con una dose, 65,9% con due. La percentuale più bassa riguarda le persone tra i 30 e i 39 anni. Siamo al 76,7%: 14,8% con una dose, 61,9% con due. Nella fascia di età tra i 20 e i 29 anni la copertura è del 78,6%: 15,5% con una dose, 63,1% con due. Tra i 16 e i 19 anni la copertura vaccinale è pari all'82,1%: 7,9% con una dose, 74,2% con due. Boom invece nella fascia di età tra i 12 e 15 anni: 96,6%. Il 51,1% con una dose, il 45,5% con due. Nel Lazio somministrate 8,6 milioni di dosi di vaccino. La copertura vaccinale ha superato il 91% nella popolazione adulta e oltre l'85% per quanto riguarda gli over 12 anni.

L'andamento

Ieri ci sono stati 29 contagi in provincia di Frosinone: 5 a Ceccano, 4 ad Isola del Liri, 3 a Frosinone, 2 ad Amaseno, 2 a Cassino, 2 a Fumone, 2 a Sgurgola.

Poi 1 caso in ognuno di questi Comuni: Alatri, Anagni, Arpino, Castelliri, Ferentino, Fontana Liri, Pescosolido, Sora, Veroli. Effettuati 941 tamponi. Il tasso di positività è di 3,08%. In risalita rispetto al giorno precedente (2,17%). Martedì era al 2,07%, lunedì al 3,64%. Ci sono stati pure 7 negativizzati. Zero decessi. I ricoverati presso il reparto di malattie infettive dell'ospedale Fabrizio Spaziani sono 6, cioè uno in più rispetto al giorno precedente. Questo l'andamento settimanale: 12 casi il diciotto ottobre, 20 il diciannove, 22 il venti, 29 il ventuno. Per un totale di 83 e una media giornaliera di 20,75. I dati sono in risalita.

L'ottantacinquesima settimana era andata in questo modo: 8 contagi l'undici ottobre, 12 il dodici, 21 il tredici, 12 il quattordici, 20 il quindici, 17 il sedici, 24 il diciassette. Per un totale di 114 casi e una media quotidiana di 16,28. Le medie dei contagi delle ultime settimane: 16,28 nella sessantacinquesima, 8 nella sessantaseiesima, 9,71 nella sessantasettesima, 6,28 nella sessantottesima, 3,7 la sessantanovesima, 2,85 nella settantesima, 2,5 nella settantunesima, 7,28 nella settantaduesima, 17,8 nella settantatreesima, 32 nella settantaquattresima, 35 nella settantacinquesima, 37,42 nella settantaseiesima e 27,4 nella settantasettesima.

Nella settantottesima 29,71. Poi 20,71 nella settantanovesima, 16,71 nell'ottantesima, 17,42 nell'ottantunesima. E nell'ottantaduesima 17,28. Poi 23,28 nella settimana ottantatré e 18,28 nell'ottantaquattresima, 16,28 nell'ottantacinquesima.

Quindi c'è l'incidenza di nuovi casi settimanali ogni 100.000 abitanti. In questo momento è di 30,18. In risalita. Mercoledì era di 27,88. Lunedì di 26,41.

Il 14 ottobre era 24,32, il 15 ottobre 24,74, il 16 e 17 ottobre a 23,90 e il 18 a 24,74. Poi le medie mensili dei contagi. A gennaio 2021 i contagi in totale sono stati 3.144, per una media di 101,42. A febbraio 3.526 nuovi casi, per una media giornaliera di 125,92. A marzo 2021 i contagi sono stati 6.063, per una media quotidiana di 195,58. Ad aprile 2.612 casi. Per una media di 87,06.

Per quanto riguarda il mese di maggio, 1.056 nuovi casi. Per una media di 34,06 ogni ventiquattro ore. A giugno 189 casi. Per una media di 6,3 ogni ventiquattro ore. A luglio 384 casi. Per una media di 12,38 ogni ventiquattro ore. Ad agosto 982 contagi. Per una media di 31,67 ogni ventiquattro ore. A settembre 577 contagi. Per una media di 19,23 ogni ventiquattro ore. A ottobre 346 contagi in ventuno giorni: media di 16,47 ogni ventiquattro ore. Infine la curva dei decessi. Questo l'andamento completo: 25 morti per Covid a marzo 2020, 23 ad aprile, 2 a maggio, 8 a giugno, poi 0 sia a luglio che ad agosto, 1 a settembre, 9 ad ottobre.

Quindi l'impennata: 100 a novembre, 98 a dicembre, 73 a gennaio 2021, 73 a febbraio, 100 a marzo, 103 ad aprile. Poi: 34 a maggio, 5 a giugno, 1 a luglio. Nel mese di agosto 4 vittime. A settembre 1 decesso, ad ottobre 2.

Il bollettino

Ieri sono stati 3.794 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (mercoledì erano stati 3.702). Sale a 4.729.678 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 dall'inizio dell'epidemia. I decessi sono stati 36 (mercoledì 33), per un totale di 131.724 vittime da febbraio 2020. Nel Lazio i nuovi casi sono stati 431, 50 in più rispetto al giorno precedente. In totale sono stati effettuati 33.296 tamponi: 11.968 molecolari e 21.328 antigenici. Il tasso di positività è dell'1,2%. I decessi sono stati 6. Rispetto alla scorsa settimana Rt in lieve discesa nel Lazio, a 0,85. Mentre l'incidenza di nuovi casi settimanali ogni 100.000 abitanti è di 34,89.