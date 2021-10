Un giovane ha rifiutato di fermarsi nonostante l'alt intimato dalla pattuglia dei Carabinieri e si è dato alla fuga. Per lui una denuncia e pesanti sanzioni amministrative.

L'accaduto

Stando a quanto riportato da una nota emanata dai Carabinieri di Cassino, un 27enne del posto con molti precedenti penali, alla guida di un'automobile, ha rifiutato di fermarsi all'alt dei Carabinieri in Piazza Garibaldi, tentando una serie di manovre elusive per cercare di fuggire.

I militari della Sezione Operativa, coadiuvati dalla Sezione Radiomobile, hanno immediatamente raggiunto e bloccato l'uomo. Il soggetto, già sottoposto alla misura di prevenzione dell'Avviso Orale, è stato denunciato "per resistenza a Pubblico Ufficiale", nonché nei suoi confronti sono state contestaste sanzioni amministrative, per un ammontare di circa 6.000 euro per "guida senza patente e con veicolo sprovvisto di copertura assicurativa".