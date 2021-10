Il centro storico reclama maggiore decoro. Scene imbarazzanti tra gli antichi vicoli della città in balìa ormai dell'inciviltà. Ci troviamo nel cuore di Sora, alle spalle di piazza Santa Restituta, e proprio in via Mancinelli, dove sono presenti abitazioni private, sedi di associazioni e una scuola, c'è chi, incurante delle regole del vivere civile, abbandona scarti di ogni tipo negli alloggi Ater che attendono ancora di essere assegnati.

Il cantiere è ultimato da tempo: la gru è andata via lo scorso anno per la felicità dei residenti, ma ora che lo scheletro dello stabile è concluso vanno eseguiti i lavori all'interno e nell'attesa che l'intervento riprenda i locali della parte bassa degli alloggi diventano una pattumiera.

Nei vicoli del centro storico viene gettato un po' di tutto: cartacce, bottiglie di vetro, spazzatura, bustine con gli escrementi dei cani e tanto altro ancora. Nessuno ripulisce perché quella è un'area dove è vietato l'accesso; nessuno dovrebbe andarci e nessuno passa a controllare. Gli insegnanti del vicino istituto scolastico Cpia si lamentano, come pure i condomini e chi ha un'attività in quella stradina perché il cattivo odore si sente e lo spettacolo non è certo dei migliori.

Insomma, è il caso di procedere con una bonifica, peraltro con una certa solerzia, dato che all'interno dei locali in questione ci sono anche carcasse di topi, un pericolo sotto il profilo igienico-sanitario.

Ora, dopo le numerose segnalazioni, ci si augura di vedere una bella pulizia con disinfestazione degli ambienti e anche che vengano posti dei pannelli, oltre le griglie, in modo da preservare meglio il piano terra degli alloggi Ater ancora sprovvisti di infissi. La bellezza del centro storico è un punto di forza della città che però scene di degrado come questa mettono a repentaglio, insieme alla salute dei cittadini.