29 nuovi positivi al Covid-19 in Ciociaria nelle ultime 24h su un totale di 941 tamponi. Ieri i nuovi casi erano stati di meno con più tamponi: 22 positivi su 1010 test. I negativizzati sono sette e il numero di pazienti ricoverati passa dai 5 di ieri a 6. Dopo le due vittime dei giorni scorsi, il dato sui decessi torna a zero.

La mappa dei contagi

Ceccano registra il maggior numero di casi in provincia con 5 positivi in più, 4 ad Isola del Liri, 3 a Frosinone, 2 ad Amaseno, Cassino, Fumone e Sgurgola. Un positivo in più in ognuno dei seguenti Comuni: Alatri, Anagni, Arpino, Castelliri, Ferentino, Fontana Liri, Pescosolido, Sora e Veroli

Il confronto con ieri

Ieri 22 casi positivi in Ciociaria. Su un totale di 1.010 tamponi effettuati. Un numero enorme, probabilmente anche per l'effetto green pass. Il tasso di positività è del 2,17%, in leggera risalita rispetto al 2,07% di martedì. Ma lunedì era al 3,64%. La mappa dei contagi: 4 ad Amaseno, 4 a Frosinone, 2 ad Acuto, 2 ad Alatri, 2 a Ceccano. Poi 1 in ciascuno di questi Comuni: Arpino, Campoli Appennino, Cassino, Castrocielo, Isola del Liri, Monte San Giovanni Campano, Patrica, Sora. Ci sono stati pure 21 negativizzati. Nessun decesso. Erano 5 i pazienti Covid ricoverati presso il reparto di malattie infettive dell'ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone.