Disagi infiniti per la chiusura di un tratto di via Aldo Moro a causa di una perdita di gasolio. Nel pomeriggio di ieri un mezzo pesante ha perso la sostanza oleosa che è finita sull'asfalto rendendo il transito pericoloso.

Immediato l'intervento degli agenti della polizia locale e dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'arteria e per ripristinare lo stato dei luoghi. Il traffico è stato deviato dai vigili urbani, per diverso tempo, al fine di ripulire la strada. In serata la situazione sembrava essere tornata alla normalità ma questa mattina per gli automobilisti l'amara sorpresa: traffico ancora paralizzato.

Tanti i disagi per chi ha dovuto raggiungere il posto di lavoro o accompagnare i figli a scuola. Alle 11 la situazione non era ancora stata risolta e il tratto dal Parco Matusa all'altezza dell'Oviesse risultava ancora chiuso.

Dalla Municipale hanno fatto sapere che si sta lavorando per risolvere il problema in maniera definitiva.