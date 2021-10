Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Frosinone hanno dato

esecuzione alla confisca disposta nell'ambito della sentenza di condanna emessa dai giudici

del Tribunale di Cassino nei confronti di Nicola Schiavone, detto "la Tigre", classe 1979,

primogenito del noto Francesco Schiavone, alias "Sandokan", capo dell'omonima famiglia

camorristica e reggente del clan dei Casalesi.

La condanna di Schiavone Nicola costituisce l'atto conclusivo dell'Operazione Giada,

indagine condotta dal Gruppo della Guardia di Finanza di Cassino e diretta dal dott. Giovanni Conzo, allora magistrato assegnato alla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli ed oggi procuratore aggiunto di Roma, che portò nel 2015 all'arresto del rampollo dei

Casalesi, unitamente ad altri tre soggetti.

Schiavone Nicola, in relazione al reato di trasferimento fraudolento di valori, aggravato

dall'aver agevolato la sopracitata organizzazione camorristica, attualmente collaboratore di

giustizia, è stato condannato a tre anni di reclusione ed all'interdizione dai pubblici uffici per

cinque anni.

Le Fiamme Gialle hanno ricostruito, in oltre due anni di indagini, l'intricato puzzle degli

interessi dell'organizzazione camorristica nel Cassinate, con particolare riferimento ai

rapporti intrattenuti con un imprenditore di Pontecorvo (FR), attivo nel settore del commercio

di automobili di lusso, nelle cui società Schiavone reinvestiva parte dei proventi illeciti del

clan. Così facendo, il boss si procurava autoveicoli di grossa cilindrata, che venivano utilizzati dai

membri apicali del clan per spostarsi, eludendo i controlli delle forze dell'ordine. L'impianto accusatorio è stato confermato nel corso del processo dalle dichiarazioni del

boss e di altri collaboratori di giustizia, i quali hanno riferito con dovizia di particolari sui tempi

e sulle somme di denaro investite, ammontanti a più di un milione e mezzo di euro. Tale sentenza, passata in giudicato, cristallizza definitivamente il radicamento e l'operatività nel territorio cassinate del clan dei Casalesi, che, tramite prestanome ed imprese colluse,

ha reinvestito nel tessuto economico locale i proventi derivanti dalle attività illecite

perpetrate.

In esecuzione del verdetto emesso dal Tribunale di Cassino, è stata effettuata la confisca di

quote societarie, autoveicoli e polizze intestate all'imprenditore connivente. L'attività di servizio conferma l'impegno della Guardia di Finanza nella lotta alla criminalità organizzata, soprattutto nel disvelamento delle operazioni di reinvestimento dei capitali

illeciti e nel contrasto delle attività imprenditoriali e professionali attraverso le quali le

organizzazioni criminali reimpiegano i capitali illecitamente accumulati e si mimetizzano

nella società civile e nell'economia legale.