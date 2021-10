Cresce l'attesa per l'evento "Hallovino 2021" in programma i prossimi 30 e 31 ottobre fra i vicoli del borgo. Nove le postazioni dove saranno allestiti gli stand e verranno aperte le cantine per gustare i piatti tipici accompagnati dal buon vino locale. Ovviamente, non mancheranno gli spettacoli, l'animazione per i bambini, il concorso "Miss Strega" i concerti di alcune band.

Una kermesse da non perdere per trascorrere due giorni all'insegna del divertimento e dell'amicizia. L'evento anche a Pico arriva dopo il lungo periodo di restrizioni e spinge ancor di più tutti i cittadini a partecipare agli appuntamenti in cui musica, vino e buona cucina possono ricondurre alla normalità, ovviamente rispettando le regole. Dunque un'occasione da non perdere, con tanto divertimento assicurato per adulti e bambini.