Fine settimana all'insegna del gusto con la kermesse eno-gastronomica "Le cantine di Ripi".

L'appuntamento è per sabato prossimo 23 ottobre a partire dalle 19 e domenica 24 alle 12, per la terza edizione della manifestazione. «Sarà allestito un percorso gastronomico tra le vie del centro storico - annunciano il sindaco Piero Sementilli e l'Amministrazione comunale - alla scoperta di antichi sapori, prodotti locali e piatti tipici della Ciociaria. Il tutto accompagnato da ottima musica.

Per l'ingresso sarà necessario presentare il green pass». L'organizzazione è affidata all'associazione "Aps Contrade" in collaborazione con il Comune. L'appuntamento con le cantine è atteso in paese soprattutto dopo il prolungato periodo di lockdown, che ha costretto tutti a restrizioni pesanti. Pertanto, oggi è importante tornare a partecipare agli eventi pubblici, ovviamente in sicurezza.